Искусство лечит!
Дом-музей народного художника СССР Владимира Игошева представляет в больнице Ханты-Мансийска творчество мастера. Портреты, пейзажи, жанровые композиции, тематические картины, созданные в 50-70 годы прошлого века. Творчество народного художника СССР Владимира Александровича Игошева неразрывно связано с округом. Попав сюда в начале 1950 года, он всей душой полюбил эту землю и подолгу работал здесь, особенно в Березовском районе. Именно произведения, созданные на югорской земле, принесли ему широкое общественное признание и славу. Он создал огромную галерею коренных народов севера. «В его работах очень много мудрости, много красоты природы, которой он восхищался. Он очень много ездил по всему миру и считал, что нашел самых чистых людей в мире – на севере. Владимир Игошев был уверен, что здесь живут Ангелы», – говорит главный хранитель Государственного художественного музея Югры Надежда Сухорукова.
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