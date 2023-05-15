Совет Законодателей трех регионов соберется в Когалыме
Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков подписал Распоряжение о проведении заседания Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятие пройдет 1-2 июня в Когалыме.
Работа Совета начнется в сельском поселении Русскинская Сургутского района, где участники посетят легендарный музей Природы и Человека имени Александра Павловича Ядрошникова. Затем побывают на объектах города Когалыма: в спортивно-культурном комплексе «Галактика», музейно-выставочном центре, Рябиновом бульваре.
Непосредственно пленарное заседание состоится 2 июня. Будут рассмотрены задачи законодательных органов государственной власти трех регионов по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2023 году; задачи органов государственной власти, направленные на активизацию гражданско-патриотической деятельности; законодательные меры поддержки семей военнослужащих, сотрудников федеральных государственных органов, семей граждан, мобилизованных для участия в специальной военной операции; меры государственной поддержки внутренних перевозок воздушным и водным транспортом в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе; реализация на территории Ямало-Ненецкого автономного округа мероприятий по направлению «Финансовая грамотность населения».
Напомним, Совет Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа является основной организационной формой взаимодействия законодательных органов области и автономных округов, и его решения имеют совещательно-рекомендательный статус.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры