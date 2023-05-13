«Единая Россия» передала волонтёрам движения «Шьём для наших» Ханты-Мансийска новое оборудование
Секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения Партии Борис Хохряков и руководитель Уральского межрегионального координационного совета «Единой России», депутат Государственной Думы РФ Иван Квитка встретились с волонтёрами движения «Шьём для наших» и «Сбор призывникам ХМ» в окружной столице.
Гости поздравили добровольцев с переездом в новое, просторное помещение, которое им было выделено администрацией города при непосредственном участии главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, местного и регионального отделений «Единой России». Партийцы, представители «Женского движения», «Молодой Гвардии» приняли самое активное участие в ремонте помещения: закупили необходимые материалы, поменяли обои, покрасили стены.
На первом этаже здания расположились склады и мастерские волонтёрского движения «Сбор призывникам ХМ». Активисты выполняют заказы военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, вяжут для них маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи.
В ближайшее время здесь откроется «Школа дронов». Мобилизованные югорчане, находящиеся в отпуске; военнослужащие, проходящие реабилитацию; югорчане, только планирующие заключить контракт на службу, смогут научиться управлять коптерами. Помещение уже готово принять первых курсантов.
«В Ханты-Мансийском автономном округе развито волонтерское движение. Земляки оказывают всевозможную поддержку участникам СВО: неравнодушные жители шьют спецодежду, собирают посылки, мастерят маскировочные сети. Спасибо волонтерам за доброту, отзывчивость и силу духа», – отметил Иван Квитка.
На втором этаже здания разместились цеха регионального движения «Шьём для наших», с которым у партийцев сложились давние надёжные отношения. В этот раз Борис Хохряков передал волонтёрам новый раскроечный нож.
«Это один из основных инструментов в работе любой профессиональной швеи. Он упростит раскройку ткани, сделает её более быстрой и эффективной, позволит обеспечить наших земляков, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, одеждой и снаряжением, – подчеркнул парламентарий. – Уверен, что в новых условиях и с новым оборудованием нашим друзьям из движения «Шьём для наших» удастся нарастить объёмы производства одежды и снаряжения, обеспечить югорчан, находящихся в зоне СВО, всем необходимым!».
Борис Хохряков также отметил, что Ханты-Мансийское региональное отделение продолжит всемерную поддержку движения и в целом волонтёрской деятельности не только в окружном центре, но и по всей Югре.
Источник: Единая Россия