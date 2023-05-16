Женщины Октябрьского района проходят обследование на новом оборудовании
Маммографический аппарат был поставлен в районную больницу в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в конце декабря прошлого года. Современный цифровой аппарат «Маммо-4МТ-Плюс» работает с высокой точностью, благодаря этому врач может увидеть даже минимальные изменение в тканях. За первый квартал этого года на новом оборудовании было обследовано 180 женщин.
Как отмечает главный врач районной больницы Александр Аленин, маммография очень информативный метод диагностики, который позволяет выявить рак и другие заболевания молочных желез на ранних стадиях до появления ощутимых симптомов. Обследование проводится по назначению врача при подозрении на патологию молочных желез, а также в рамках проведения диспансеризации женщинам старше 40 лет.
Напомним, в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена в Октябрьском районе продолжаются капитальные ремонты и строительство медицинских учреждений, закупается автомобильный транспорт, медицинская техника и оборудование.
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