Очистим берег Иртыша от мусора!
В Ханты-Мансийске стартуют мероприятия по очистке береговой полосы Иртыша.
Первый субботник пройдет 19 мая. В нем могут принять участие все желающие горожане - школьники, студенты, трудовые коллективы.
Для удобства за учреждениями закреплены территории для очистки протяженностью более 8 км вокруг города. Можно выбрать любой из предложенных участков: ул. Заводская, ул. Ермака (район лодочной станции), протока «Горная» возле ул. Индустриальной (мост АБЗ), ул. Восточная Объездная (от базы ВНСС до ул. Мира), пер. Геофизиков (протока Горная), ул. Индустриальная,15, а также по всему отрезку улицы Объездной (район АО «Рыбокомбинат»; напротив Ледового дворца, Арены Югра, моста «Красный дракон», причала, ул. Конева, протоки Малая Неулева).
Чтобы закрепить за собой участок и получить инвентарь (перчатки, мешки), нужно обратиться в отдел экологии Департамента городского хозяйства по телефону 32-33-92.
Отметим, что субботник проходит в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».
Источник: Городской информационный центр