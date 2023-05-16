Выставка «В мире животных»
24 мая 2023 года, в 16.00 в филиале Государственного художественного музея «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева» откроется выставка «В мире животных». Проект входит в цикл выставок детского творчества, которые показываются в разделе экспозиции «Детская художественная галерея» филиала.
Выставка представит красочные работы, выполненные в рамках двух международных экологических проектов: «Конкурс-выставка детского творчества «Красная книга глазами детей» и «Мы в ответе за тех, кого приручили», – ориентированных на детей и реализующихся при их непосредственном участии. Оба конкурса способствуют развитию в детях гуманного отношения к окружающему миру, воспитанию чувства ответственности.
Выставка предоставлена музейно-просветительским центром «Отражение» муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта гп. Талинка».
В период первого месяца летних каникул для детей на выставке состоятся тематические мастер-классы, посвященные миру животных в графических и живописных техниках исполнения.
Выставка продолжит работу до 2 июля 2023 года.
Возрастная аудитория 6+
Научный сотрудник филиала «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева»
Ольга Грибачева