Международный день «Детского телефона доверия»
17 мая в Российской Федерации отмечается Международный день «Детского телефона доверия». В этом году в Югре день приурочен к Семейному месяцу и проходит под девизом «Если надо – помощь рядом!».
Целью мероприятия является содействие укреплению института семьи, мотивирование детей, подростков, родителей или лиц их заменяющих, а также специалистов, работающих с проблемами детства, обращаться за помощью в трудных жизненных ситуациях на общероссийский детский телефон доверия.
Экстренная психологическая помощь доступна для детей и родителей на всей территории Российской Федерации. Ежегодно службы Детского телефона доверия принимают около миллиона обращений от детей и родителей, нуждающихся в поддержке в трудные минуты.
Мы хотим напомнить, что в любой трудной ситуации у детей, подростков и их родителей есть возможность обратиться за помощью. Услуги по предоставлению экстренной психологической помощи и консультированию осуществляются на бесплатной основе круглосуточно по телефону: 8-800-2000-122.
«Как показывает практика, несмотря на то, что номера детских телефонов доверия размещаются на школьных информационных стендах, дети далеко не всегда готовы позвонить по этому телефону, даже в случае необходимости, а также не всегда способны выразить свои переживания специалисту этой службы. Для преодоления этой тенденции специалисты психоневрологической больницы города Ханты-Мансийска ежегодно проводят видео – лекторий «Бесплатный звонок» в образовательных учреждениях среди несовершеннолетних, в том числе и на родительских собраниях», – сообщает медицинский психолог Ольга Ковалева.
На территории Югры запланирована Квест – игра «В поисках Доверия», «Маршрут Доверия», разработанные Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также размещение информации на сайтах учреждений.
Дополнительно информацию о работе и мероприятиях можно найти в социальной сети «ВКонтакте» «Детский-Телефон-Доверия Югры».
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