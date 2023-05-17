Патриотическое воспитание молодёжи – в приоритете у общественников Югры
16 мая состоялось совместное заседание Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями и комиссии при губернаторе Югры по развитию гражданского общества.
Приветствуя участников заседания, глава региона Наталья Комарова отметила: «В округе зарегистрировано 110 организаций, образованных по национально-культурному признаку, а также 200 религиозных организаций. Вот такой мощный потенциал. Для того чтобы реализовать его, нужны ресурсы. Одна из таких возможностей – это грантовая поддержка проектов по данному направлению».
Губернатор поручила окружному департаменту молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей в ходе проведения Форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» представить для национальных общественных объединений и религиозных организаций лучшие практики по реализации проектов патриотической направленности.
«В данном случае нужно не замыкаться на нашем регионе, а брать лучшие мировые практики, а также из других регионов Российской Федерации и использовать в ресурсных центрах, применять адресный подход для подготовки потенциальных грантополучателей с такими проектами. При этом прошу донести до национально-культурных автономий информацию о готовности правительства автономного округа оказать всю заявленную помощь и поддержку гражданам, которые примут решение защищать Российскую Федерацию по контракту с Министерством обороны», – обратилась к участникам заседания Наталья Комарова.
Она также затронула вопрос об общественном наблюдении на выборах, при этом отметила, что общественное наблюдение за ходом голосования на выборах разного уровня входит в число современных избирательных стандартов, и с каждым годом этот механизм усиливает свою эффективность и востребованность. Эффективности работе общественных наблюдателей способствует и то, что выборы проходят открыто, легитимно, с соблюдением прав избирателей. Общественной палатой Югры за четыре года накоплен опыт взаимодействия с общественными наблюдателями, который позволяет рассматривать положительную динамику участия общественности в организации проведения выборов различных уровней как фактор повышения гражданской активности.
Председатель окружной общественной организации белорусов «Белая Русь» из города Лангепаса Светлана Круговая поделилась опытом работы по реализации проектов по патриотическому воспитанию. Все проводимые организацией мероприятия направлены, прежде всего, на подрастающую молодёжь. В 2012 году общественники Лангепаса обратились с предложением к властям города с идеей о создании в городе объекта, связующего поколения с историей Великой Отечественной войны. Так появилась Партизанская деревня, в которой был снят фильм о герое Великой Отечественной войны, югорчанине Матвее Путилове.
Настоятель храма Вознесение Господня в посёлке Горноправдинске, иерей Андрей Венза рассказал о работе православного военно-патриотического клуба «Ратоборец», созданного по его инициативе. Клуб был образован в 2019 году, в этом же году была подана заявка на грант губернатора, которая была одобрена, и клуб получил поддержку в размере 440 тысяч рублей. За столь небольшое время существования у клуба появились традиционные мероприятия – воскресные военно-тактические игры, совместное участие детей с родителями в митингах в День памяти и скорби 22 июня, беседы со школьниками на темы нравственности и патриотизма, организация открытых выставок, походы выходного дня с военизированными эстафетами, соревнования по стрельбе из пневматического оружия и др. В декабре 2022 года в Горноправдинске состоялись II Военно-технические игры «Защитники Отечества», в которых приняли участие более 60 учащихся 6-10 классов. Необходимо отметить, что вся деятельность клуба «Ратоборец» направлена на патриотическое воспитание детей и подростков.
Директор департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Яков Самохвалов представил информацию о результатах работы национально-культурных автономий и общественных организаций в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения югорчан.
Также сегодня участники заседания рассказали о положительном опыте работы общественных наблюдателей на выборах, а также о подготовке к предстоящим выборам губернатора Тюменской области.
Члены Координационного совета и Комиссии заслушали доклады с территорий о работе по патриотическому воспитанию молодёжи, дали рекомендации по дальнейшей работе в данном направлении.
Людмила Гурьева