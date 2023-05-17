Еремей Айпин принял участие в заседании Комиссии по вопросам территорий традиционного природопользования
Еремей Айпин принял участие в заседании Комиссии по вопросам территорий традиционного природопользования
Заместитель Председателя окружного парламента – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Еремей Айпин принял участие в заседании Комиссии по вопросам территорий традиционного природопользования, состоявшегося в режиме видео-конференц-связи.
В ходе заседания было рассмотрено 37 заявлений о внесении изменений в Реестр территорий традиционного природопользования от заявителей из числа представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Белоярском, Кондинском, Нижневартовском, Сургутском районах.
Большая часть заявлений касалась вопросов включения граждан в состав домохозяйств, находящихся на территориях традиционного природопользования. Также были рассмотрены вопросы определения отдельным (самостоятельным) домохозяйством и перевод коренных жителей из состава одного домохозяйства, находящегося на территории традиционного природопользования, и другое.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным советника
заместителя Председателя Думы Югры –
председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера
Думы автономного округа