Руслан Проводников продолжает свой социальный проект «Утро с чемпионом»
Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия», заместитель председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера в региональном парламенте Руслан Проводников, находясь в рабочей поездке в городе Самара, на набережной реки Волга провел мастер-класс и легкоатлетический забег для всех желающих любителей спорта и здорового образа жизни в рамках своего социального проекта «Утро с чемпионом».
Участников самых разных возрастов, детей, подростков, взрослых было как всегда очень большое количество. Все с удовольствием потренировались, зарядились утренней весенней энергией.
Успешно все справились и с дистанцией в 10 километров, при этом участники не только бежали, при этом они читали стихи любимых поэтов, общались на разные интересные темы.
По традиции дружной командой передали эстафету в город Барнаул.
Руслан Проводников поблагодарил всех за участие, выносливость и прекрасное общение, пожелал неизменной удачи, везения, стремления к дальнейшему развитию и новым достижениям.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника депутата Думы Югры