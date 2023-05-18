В Белоярском Центре общения старшего поколения прошли лекции по повышению пенсионной грамотности
В Центре общения старшего поколения Белоярского района, созданного на базе Клиентской службы ОСФР по ХМАО – Югре для людей серебряного возраста в апреле прошли лекции, посвященные темам по налоговым льготам и как пользоваться сайтом Социального фонда.
Сотрудники фонда рассказали и показали пенсионерам, как пользоваться электронными услугами Социального фонда через портал Госуслуг, какие заявления можно подать и какие справки получить. Для тех, у кого не было учетной записи, помогли зарегистрироваться.
Также для пожилых людей была проведена встреча с представителем Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по ХМАО – Югре, который рассказал о налоговых льготах для пенсионеров и предпенсионеров, а также о том, для чего нужен личный кабинет налогоплательщика и как им пользоваться.
Напомним, с начала этого года в Югре создано два Центра общения старшего поколения в Белоярском и Березовском районах, чтобы организовать разнообразный и качественный досуг для пожилых людей. Центры расположены в клиентских службах ОСФР по ХМАО – Югре, где созданы условия для проведения массовых мероприятий.
Адреса Центров общения старшего поколения:
– в г.Белоярский: 7 микрорайон, д. 5
– в пгт. Березово: ул. Ленина, д. 8
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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