В Белоярском Центре общения старшего поколения прошли лекции по повышению пенсионной грамотности

Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия», заместитель председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Руслан Проводников побывал в рабочей поездке в Нижнем Тагиле Свердловской области, где посетил свой первый, из действующих в России зал бокса им.