Руслан Проводников посетил Нижнетагильский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия», заместитель председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Руслан Проводников побывал в рабочей поездке в Нижнем Тагиле Свердловской области, где посетил свой первый, из действующих в России зал бокса им. Руслана Проводникова в Нижнетагильском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
«Как только у меня есть возможность, я заезжаю к ребятам просто пообщаться с ними, почитать стихи, поговорить об их жизни, чем занимаются, об их интересах. Детям всегда главное внимание и неравнодушное участие», –отмечает Руслан Проводников.
В напутственном слове ребятам Руслан Проводников сказал: «Всегда говорю всем ребятам на встречах, а сегодня прошу и вас, чтобы вы не ленились, трудились, тренировались, учились, всячески развивались, старались быть максимально образованными, это очень важно в жизни». Народный избранник прочел для ребят и педагогов стихотворение Роберта Рождественского «Человеку надо мало». По окончании встречи подарил всем желающим свой автограф.
Приезд Руслана Проводникова – это всегда праздник, радость от встречи, от общения с ним, отмечает директор Нижнетагильского социально-реабилитационного центра Нина Макаренко. Сейчас в центре очень много малышей, которым нравится узнавать о боксе, о таких людях, как Руслан Проводников – сильных, успешных, им это очень интересно. Тем более, бокс – это философия жизни – защити слабого и умей постоять за себя, об этом Руслан Проводников и говорит детям. Мальчишки и девчонки были рады этой встрече, как и всегда, Руслан пообщался с каждым, рассказал много интересного, рассказал о том с чем самому приходилось столкнуться и что преодолеть на пути к успеху, почитал стихи, эти встречи всегда остаются приятным воспоминанием для ребят.
Во время поездки Руслан Проводников побывал на встрече не только с маленькими спортсменами, он посетил 11 Нижнетагильскую пожарно-спасательную часть, куда приехали сотрудники других подразделений пожарно-спасательной службы Нижнего Тагила – люди, ежедневно несущие службу на опасных объектах. Василий Кильяченков, майор внутренней службы, начальник 33-ей пожарной части поблагодарил парламентария за приезд, отметив, что общение с ним поднимает дух, настроение, мотивирует, вдохновляет.
Во всех подразделениях у Руслана много почитателей, они приехали на встречу с ним, сейчас это особенно важно, в сложное для отрядов время, ведь пожарники усиленно сутки через сутки работают, тушат многочисленные лесные пожары. Парламентарий, соглашаясь с мнением Олега Тамарова, руководителя Нижнетагильского Клуба бокса имени Руслана Проводникова, отметил, что для пожарников, так же, как и для спортсменов, главное – жесткая дисциплина, ответственность, умение преодолевать любые трудности, не теряться в сложных ситуациях. Руслан Проводников поблагодарил работников пожарно-спасательных служб за интересное общение, за самоотверженных труд, пожелал крепкого здоровья, успешной работы на благо людей.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника депутата Думы Югры