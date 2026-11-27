Юбилей лидера народа манси
Уважаемая Татьяна Степановна! Примите наши самые тёплые поздравления с юбилеем! Ваш путь – редкий пример того, как преданность делу становится важным для родного края и страны, в целом.
Работая в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а затем и в Государственной Думе, Вы помогали создавать правовую основу, благодаря которой отстаиваются интересы коренных малочисленных народов Севера. Окружная программа «Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера», именные законы: «Об общинах», «О традиционных видах деятельности», «О языках», «О фольклоре», «О святилищах», «О территориях традиционного природопользования» и т.д. призваны защищать традиционный уклад жизни, родные языки и культуру. Шесть законодательных инициатив и поправок в Государственной Думе – это продолжение Вашего труда на федеральном уровне.
Отдельного слова заслуживает Ваша инициатива по возрождениию Медвежьих игрищ обских угров. Вы не дали древней традиции остаться забытой, вернули её в жизнь. Так, в деревне Турвате Берёзовского района праздник зазвучал снова, а вместе с ним и язык, и песня, и родовая память. В этом и есть преемственность поколений, о которой Вы говорите молодёжи не для назидания, а для передачи из рук в руки, как от старейшины к ребёнку.
Вы обладаете редкими качествами: глубиной народной памятью, волевым характером, строгой юридической мыслью и организаторскими способностями. Вы стояли у истоков создания первой в России общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Спасение Югры», принимали активное участие в создании родовых угодий, в проведении Дня родного языка и Дня коренных малочисленных народов России – всё это на благо коренных народов Югры.
Татьяна Степановна, коллектив объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» от всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, сил, чтобы Ваши преемники продолжали Ваше дело по сохранению самобытной культуры малых этносов Югры!
Тамара Мерова