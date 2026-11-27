В этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» всегда много посетителей, среди них можно встретить одну молодую девушку, которая часто сюда приходит. Посещая музей, она словно возвращается к чему-то к своему родному. Зовут её Дарья Разбойникова.