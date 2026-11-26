«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдёт 10 декабря
Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещённая с большой пресс-конференцией «Итоги года с Владимиром Путиным», запланирована на четверг, 10 декабря. Традиционно глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы российских и зарубежных журналистов, а также граждан страны.
25 ноября Дмитрий Песков сообщил, что работа над прямой линией ведётся, и «уже достаточно скоро начнётся сбор вопросов по всем каналам связи, которые были в предыдущие годы». В Кремле прогнозируют очень большой интерес граждан к этому проекту.
Как и прежде, вопросы можно будет задать по бесплатному телефону 88002004040 и в СМС на номер 0-40-40, на сайте «Москва-Путину.рф» и в одноимённом приложении, в аккаунтах проекта «ВКонтакте» и «Одноклассники».
В работе с обращениями традиционно задействуют искусственный интеллект — «ГигаЧат» Сбербанка, который помогает анализировать поток вопросов и готовить доклады для президента.
Прошлогодняя программа «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря в Гостином дворе в Москве и длилась 4 часа 28 минут — за это время президент ответил на 103 вопроса. К эфиру поступило более 2,1 млн обращений, и чаще всего россияне спрашивали о социальном обеспечении, специальной военной операции и экономике.
Песков подтвердил, что на пресс-конференцию пригласят журналистов из «недружественных» стран, а не только аккредитованных в России СМИ, как это было в последние годы.