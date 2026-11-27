Как музей «Торум Маа» приближает к корням предков
В этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» всегда много посетителей, среди них можно встретить одну молодую девушку, которая часто сюда приходит. Посещая музей, она словно возвращается к чему-то к своему родному. Зовут её Дарья Разбойникова. Именно она стала героиней этого репортажа, в котором я расскажу о том, как человеку важно хранить и понемногу открывать свою личную историю.
У девушки есть мансийские корни, поэтому она интересуется традиционной культурой. Родной язык девушка не знает, но очень хотела бы выучить. В её доме есть учебники по мансийскому языку, которые она уже не раз открывала и изучала, но пока без заметного результата. Однако Дарья не расстраивается и продолжает попытки, веря, что рано или поздно у неё всё получится, и она начнёт говорить на языке предков.
Дарья любит отмечать Вороний день в музее «Торум Маа». Девушка говорит:
– Я с удовольствием и с интересом слушаю легенды о вестнице весны, о тонкостях проведения этого праздника, участвую в мастер-классах. Для меня важна сама атмосфера праздника, которая наполнена радостью, лёгким волнением, ощущением приближения весны и причастности к традициям своего народа.
У девушки также есть любимая с детства легенда, в которой говорится об уральском склоне Холатчахл, название которого с мансийского языка переводится как «Гора мертвецов». По преданию, во время Всемирного потопа на этой вершине люди спаслись от воды, но в итоге погибли от голода и холода, а позже на горе также погибли девять охотников-манси. Из-за этого местные жители считали гору дурным местом и старались обходить её стороной.
Больше всего о традициях народа манси Дарья узнала именно в музее «Торум Маа». Здесь ей нравится общаться с работниками, а те, в свою очередь, с удовольствием рассказывают ей о коренных народах Югры. Именно так и рождается настоящее понимание своей культуры.
Желаем Дарье оставаться такой же любознательной и интересоваться уникальной культурой народа манси, а также достичь успехов в изучении родного языка! Очень надеюсь, что в следующий раз нам с ней удастся перекинуться хотя бы парой фраз на мансийском языке.
Наталья Скосырева