Большую воду в Югре не прогнозируют
О ситуации на водных объектах рассказала начальник Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Волковская:
«Процесс вскрытия рек протекает планомерно благодаря затяжной весне. Отрицательные ночные и положительные дневные температуры воздуха способствовали медленному таянию снега и поступлению талых вод с поверхности суши в реки. В настоящее время большинство рек уже очистились ото льда. Согласно прогнозным данным, высшие уровни весеннего половодья автономного округа ожидаются около или ниже нормы, и не достигнут установленных критических отметок».
Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в Югре создана группировка в составе 4800 человек и 1416 единиц техники. В муниципалитетах определены 64 пункта временного размещения, которые готовы разместить более 10 тысяч человек. Проверена готовность системы оповещения, сформированы резервы материальных и финансовых средств, сообщает Ugra-news.
Источник: РИЦ "Югра"