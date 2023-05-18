«ЮграМегаСпорт» готовится к Кубку Губернатора по гребле на обласах
17 мая делегация в составе заместителя губернатора Елены Шумаковой, временно исполняющего обязанности директора «ЮграМегаСпорт» Артема Сухорущенко, заместителя директора департамента физической культуры и спорта Югры Софьи Конух и других задействованных в мероприятии сотрудников посетила предполагаемые места проведения Международного соревнования на Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах.
– Посмотрели возможность проведения Кубка Губернатора по гребле на обласах в альтернативных местах, не только в Нефтеюганском районе. Оценили инфраструктуру потенциальных площадок. Есть несколько проектов решений: думаю, скоро их озвучат, – прокомментировал рабочую поездку Артем Сухорущенко.
Напомним, Международное соревнование на Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах пройдет с 30 июня по 3 июля. По сравнению с прошлым годом в соревновательной программе есть несколько изменений: появилась новая возрастная категория 12-13 лет с отдельными зачетами для мальчиков и девочек.
Кроме того, в программу соревнований включена смешанная эстафета нового формата – в одной команде выступает один представитель старшего поколения и один ребенок. В этой дисциплине также введен раздельный зачет.
Источник: «ЮграМегаСпорт»