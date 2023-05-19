Досрочная пенсия в связи с безработицей: в каких случаях назначается?
Потеря работы является общепризнанным и значимым социальным риском, при наступлении которого государство принимает меры не только по содействию занятости населения, но и по социальной поддержке безработных граждан.
Порядок пенсионного обеспечения безработных предпенсионеров (до приобретения ими права на страховую пенсию по старости) закреплены в Законе Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости).
Органы службы занятости осуществляют выдачу предложений о досрочном назначении пенсии безработным гражданам при выполнении одновременно следующих условий:
1) увольнение гражданина в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;
2) недостижение пенсионного возраста (не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста);
3) наличие страхового стажа продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно;
4) отсутствие со стороны безработного гражданина отказа от двух вариантов подходящей работы в период безработицы;
5) отсутствие со стороны безработного гражданина отказов от обучения по направлению органов службы занятости;
6) отсутствие нарушений безработным гражданином условий и сроков перерегистрации без уважительных причин;
7) отсутствие возможности трудоустройства (устанавливается на основании сведений о ходе предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, иных государственных услуг в области содействия занятости населения, в том числе по обучению по направлению органов службы занятости, а также информации безработного гражданина о самостоятельном поиске работы и причинах, препятствующих его трудоустройству).
Досрочный выход безработного гражданина на пенсию является основанием для прекращения выплаты ему пособия по безработице и снятия с учета в качестве безработного. Основанием для прекращения выплаты пенсии, назначенной безработным гражданам досрочно, является поступление на работу или возобновление иной деятельности, периоды которой включаются в страховой стаж, а также назначение страховой пенсии по старости.
КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»