Плавполиклиника «Николай Пирогов» отправляется в летнюю навигацию по 48 отдаленным поселкам Югры
Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» открывает летнюю навигацию здоровья. В планах – посетить 48 труднодоступных населенных пунктов Югры. Уже 22 мая бригада врачей «Николая Пирогова» начнет работу в поселке Луговом Кондинского района.
Как рассказал главный врач центра профессиональной патологии, депутат Думы Югры, член команды Югры Николай Ташланов, теплоход выходит в рейс из Ханты-Мансийска 19 мая.
«Второй год параллельно с медицинским кораблем работает передвижная поликлиника на базе грузовых автомобилей повышенной проходимости. Мобильные комплексы отправились в путь еще 11 мая. Между экипажами теплохода и наземными бригадами будет происходить ротация. Это необходимость, потому что в разных населенных пунктах разные потребности в специалистах того или иного профиля», - пояснил он.
Отметим, что на борту корабля оборудованы 19 медицинских кабинетов, имеются аппараты лучевой диагностики (цифровые флюорограф и маммограф), дентальный и передвижной рентгенологический аппараты.
Медицинская бригада состоит из врачей общей практики, акушер-гинеколога, врача клинической лабораторной диагностики, невролога, стоматолога, офтальмолога, рентгенолога, врача ультразвуковой диагностики. Большинство медиков имеет несколько смежных специальностей, что дает возможность предоставлять населению большой спектр медицинских услуг.
«Ко всем специалистам есть наплыв, больше - к терапевту, неврологу и офтальмологу - в каждом поселке по-разному. Очень востребована УЗИ-диагностика. На местах уже знают, когда ожидать прибытия теплохода: график работы был утвержден еще в прошлом году и разослан по нашему маршруту», - отметил заведующий лечебно-диагностическим отделением, врач ультразвуковой диагностики Центра профессиональной патологии Югры Вадим Шестаков.
В работе наземной передвижной поликлиники задействованы пять медицинских комплексов и 14 специалистов.
План-график работы передвижной поликлиники размещен на официальном сайте Центра профессиональной патологии.
Источник: «Новости Югры»