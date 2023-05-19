Открытие Штаба общественной поддержки «Единой России» состоялось сегодня в окружной столице
В мероприятии приняли участие Губернатор Югры Наталья Комарова, Секретарь регионального отделения Партии «Единой России» Борис Хохряков, Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, депутаты и секретари местного отделения Партии «Единая Россия», молодогвардейцы, волонтёры и горожане.
Открытая площадка расположилась по адресу: ул. Энгельса, 45. Она объединит активных, неравнодушных и инициативных хантымансийцев, готовых вкладываться в развитие окружной столицы.
В пространстве будут проходить мастер-классы, обучающие курсы, выставки и встречи. На открытии уже прошли: мастер-классы по тактической медицине от участника специальной военной операции и плетению маскировочных сетей для военнослужащих. Также для молодежи прошел показ патриотических фильмов, работал консультационный центр партийного проекта «Моя карьера с "Единой Россией"», где желающим рассказали о том, как пройти профессиональную переподготовку.
К участникам встречи обратился Глава города Максим Ряшин: «Поздравляю всех с прекрасным событием для Ханты-Мансийска! В столице Югры популярность Партии «Единая Россия» растет с каждым годом, в ряды ежегодно вступают около двух сотен человек. Сегодня численность членов Партии в нашем городе составляет более 2300 человек. Мы взяли обязательство с помощью инициативной молодежи довести численность до трех тысяч. И эта площадка будет служить еще одним инструментом, чтобы встречаться, общаться, обучаться, обмениваться мнениями и концентрировать все начинания жителей города. Я очень рад, что сегодня здесь много молодых людей, потому что Ханты-Мансийск – город молодежи! И я уверен, что для них это еще одна возможность проявить себя».
Источник: Городской информационный центр