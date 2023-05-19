Россияне получили более 3 миллионов выписок о стаже, пенсионных коэффициентах и отчислениях на пенсию
Свыше 3 млн выписок о состоянии лицевого счета сформировано Социальным фондом (СФР) с начала года по запросам россиян. 94% сведений при этом направлено в электронной форме через сайт фонда и портал госуслуг. Остальные выписки предоставлялись в клиентских службах Соцфонда и многофункциональных центрах.
Сведения о состоянии индивидуального счета представляют собой выписку из системы обязательного пенсионного страхования. Проще говоря, информацию о пенсионных правах человека. Это данные о страховом стаже и заработке, начисленных работодателем страховых взносах, индивидуальных пенсионных коэффициентах, накоплениях и результатах их инвестирования.
Благодаря получаемым из Социального фонда выпискам россияне могут проверить отчисления работодателя, влияющие на будущую пенсию, а также предварительно рассчитать размер пенсии, отследить точность и полноту всех данных, контролировать, как формируются пенсионные накопления. Уведомление можно оформить в электронном виде на портале госуслуг или сайте Социального фонда. Также запросить данные можно в любой клиентской службе СФР или многофункциональном центре.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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