О конкурсе «Лучшие практики по содействию развитию конкуренции»
Департаментом экономического развития автономного округа объявлен конкурс «Лучшие практики по содействию развитию конкуренции».
Конкурс проводится ежегодно и является отборочным этапом для выявления лучших региональных практик с целью:
- включения в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках автономного округа;
- представления в «Белую книгу» проконкурентных региональных практик Федеральной антимонопольной службы.
Заявки на участие принимаются в период с 15 мая по 13 июня 2023 года.
В Конкурсе вправе участвовать исполнительные органы автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, хозяйствующие субъекты всех форм собственности, осуществляющие деятельность в автономном округе.
Подробная информация о порядке проведения конкурса доступна на официальном сайте Департамента экономического развития автономного округа в разделе «Деятельность» – «Содействие развитию конкуренции» – «Ежегодный конкурс «Лучшие практики по содействию развитию конкуренции».
Источник: deptrud.admhmao.ru