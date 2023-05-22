На коллегии Минтруда подтвердили дальнейшее внедрение принципов социального казначейства
На расширенной коллегии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, прошедшей сегодня в Москве, председатель правительства Михаил Мишустин в видеообращении заявил, что исполнительная власть планомерно совершенствует социальную сферу и главной задачей остается продолжать обеспечивать граждан необходимыми мерами поддержки.
Как отметил премьер, по инициативе президента в последние годы была выстроена целостная система поддержки семьей с детьми. В частности, запущено единое пособие, которое сегодня предоставляется Социальным фондом России и потенциально охватит 10 млн детей. Мишустин рассказал, что единое пособие дало возможность получать помощь от государства в удобной для граждан форме. Чтобы процесс оформления пособий стал необременительным и не занимал много времени, активно внедряются принципы социального казначейства. Так, например, материнский капитал уже три года назначается проактивно без предоставления каких-либо документов.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, также принявшая участие в коллегии Минтруда, подчеркнула, что введение единого пособия стало итогом серьезной планомерной работы всего социального блока и в течение этого года власти намерены отслеживать благосостояние семей, ради которых был создан этот инструмент.
Всего, по словам Голиковой, уже 35 млн человек пользуются 31 государственной услугой, которую оказывает Социальный фонд России по принципам социального казначейства. До конца года в этот список будет добавлено еще 11 мер поддержки. Кроме того, к началу следующего года начнет работать специальный реестр, позволяющий максимально точно определить количество людей, нуждающихся в государственной помощи. Заместитель председателя отдельно отметила активную работу Социального фонда в новых регионах, где СФР с марта этого года уже назначил 140 тыс. пенсий по российскому законодательству.
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, выступая на коллегии, в свою очередь рассказал, что социальный блок, следуя политике клиентоцентричности, каждый год совершенствует формат услуг для граждан. Это, например, касается удобства распоряжения материнским капиталом. В этом году уже выдано более 321 тыс. сертификатов на материнский капитал и с его помощью с начала года 214 тыс. семей улучшили жилищные условия.
Сейчас семьям доступно направление материнского капитала на оплату ипотеки буквально из банковского приложения. Также существенно облегчена возможность распоряжения семейным капиталом на обучение детей, поскольку данные о договоре на образовательные услуги Социальный фонд теперь получает напрямую из учебных заведений. Помимо этого, образовательные услуги разрешено приобретать у индивидуальных предпринимателей.
По словам Котякова, усовершенствованы и инструменты поддержки инвалидов. С внедрением электронных сертификатов удалось быстрее и более полно удовлетворять их потребности в технических средствах реабилитации. Уже выдано 300 тыс. сертификатов на сумму 6 млрд рублей. В ближайшее время предстоит распространить использование этих сертификатов не только на обеспечение готовыми изделиями, но также и на индивидуальное протезирование. Также планируется расширить линейку доступной ортопедической обуви.
Председатель комитета Совета федерации РФ по социальной политике Инна Святенко напомнила, что в социальной сфере нет второстепенных задач и, по ее мнению, нужно активно пропагандировать идею единого пособия. В частности, разъяснять людям новые для них понятия, такие как «комплексная оценка нуждаемости» и «правило нулевого дохода». Сенатор также отметила, что объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования было проведено без сбоев и полностью в бесшовном режиме. В результате качество услуг по оказанию федеральных мер социальной поддержки, которые предоставляет объединенный Социальный фонд в режиме одного окна, находится сейчас на самом высоком уровне.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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