Этно-группа из Югры выступит в финале всероссийского конкурса
Наши музыканты в финале Всероссийского конкурса этнической музыки, они поборются за победу с 8 лучшими коллективами.
Группа «Хайтнут эрыг» («Песнь волка») из Ханты-Мансийска и их яркий сингл «Югра» впечатлили жюри Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна». Его организатором выступил Российский музыкальный союз при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Зрители также могут принять участие в голосовании за конкурсантов, прошедших в финал, на сайте проекта вся-страна-конкурс.рф. Голосование продлится вплоть до окончания финального концерта, после подсчета голосов будет выбран обладатель приза зрительских симпатий. Кроме того, специальный приз будет вручен от Радио «Орфей».
Известно, что в финале каждый конкурсант представит композиции из собственного репертуара и номера, подготовленные по заданию жюри.
«Вылетаем в Москву на финал 2 июня. Нашей этно-группе также помогут музыканты из проекта «Два в одном». Всего отправляется в столицу 10 человек, болейте за нас и за всю Югру», - подчеркнул руководитель «волков» Игорь Сиренко.
По итогам концерта будут определены обладатели первого, второго и третьего места, которые получат дипломы и денежные премии.
Напомним, что югорская группа «Хайтнут эрыг» уже давно радует жителей региона композициями с национальным уклоном, но в современной аранжировке – с использованием элементов поп, рок-музыки и хип-хопа.
Источник: РИЦ "Югра"