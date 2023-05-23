Врачебную амбулаторию в Югре построили с опережением сроков
В сельском поселении Леуши Кондинского района завершено строительство врачебной амбулатории. Проект реализован в рамках Федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Общественную приемку нового объекта здравоохранения провела Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках заседания регионального штаба по объектам капитального строительства.
В мероприятии приняли участие представители администрации Кондинского района, руководство сельского поселения Леуши, медицинские работники и общественники. Присутствующие высоко оценили качество и оперативность выполненных работ.
«Поселок получил красивую амбулаторию, оборудованную в соответствии со всеми современными требованиями! Теперь квалифицированную медицинскую помощь жителям будут оказывать в комфортных условиях и на современном оборудовании. Мы все очень этому рады!», – поделилась заведующая врачебной амбулаторией Кондинской районной больницы Ольга Кудина.
Общая площадь амбулатории 540 кв.м. Учреждение рассчитано на 26 посещений в смену. В светлых, просторных помещениях будут вести прием такие важные специалисты как терапевт, педиатр и акушер-гинеколог.
В новой амбулатории оборудованы физиотерапевтический, процедурный, прививочный, перевязочный, стоматологический кабинеты, а также кабинет функциональной диагностики. Будет работать дневной стационар на 4 койки.
«Команда сработала отлично! Строительство завершено на 3 месяца ранее запланированного срока. Отмечу, что амбулатория в Кондинском районе стала четвертым объектом здравоохранения, построенным в 2023 году в Югре с опережением сроков», – подчеркнул заместитель Губернатора Югры Азат Ислаев.
Опережению сроков способствовал в том числе и тот факт, что Акционерное общество «ЮРЭСК» сумело в короткие сроки протянуть воздушную линию и построить подстанцию для энергообеспечения объекта.
Участники Штаба также обсудили ход Всероссийского голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Отметили положительный опыт таких городов, как Лянтор, Югорск, Нижневартовск и городское поселение Излучинск. Губернатор Югры Наталья Комарова порекомендовала включить проекты благоустройства территорий, предложенных данными муниципалитетами, в софинансирование из окружного бюджета.
В рамках повестки заседания участники обсудили возведение в Нефтеюганске фильтровальной станции производительностью 20 тыс. куб. м в сутки. Фактическая готовность объекта составляет на сегодняшний день 72%.
ds.admhmao.ru