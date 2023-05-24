Форма поиска

Для слабовидящих

Югра готовится принять Чемпионат России по лыжероллерам

24.05.2023

Заместитель губернатора Югры Елена Шумакова провела оргкомитет по подготовке к Чемпионату России по лыжероллерам, где обсуждались вопросы подготовки к мероприятию, обеспечения безопасности участников и зрителей, а также планируемая программа.

Одно из крупнейших соревнований лета пройдет в Ханты-Мансийске с 24 по 30 июля. В окружную столицу приедут порядка 150 лучших лыжников и лыжероллеров страны.

Трассы будут подготовлены не только в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, который примет основную часть соревновательной программы, но и на центральных улицах города. Планируется, что самая зрелищная гонка - масс-старт - пройдет от улицы Дзержинского до улицы Энгельса. 

Кроме того, организаторы планируют провести различные мероприятия для болельщиков и гостей Чемпионата. 

Источник: Депспорт Югры

24.05.2023

24.05.2023