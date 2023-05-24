Югра готовится принять Чемпионат России по лыжероллерам
Заместитель губернатора Югры Елена Шумакова провела оргкомитет по подготовке к Чемпионату России по лыжероллерам, где обсуждались вопросы подготовки к мероприятию, обеспечения безопасности участников и зрителей, а также планируемая программа.
Одно из крупнейших соревнований лета пройдет в Ханты-Мансийске с 24 по 30 июля. В окружную столицу приедут порядка 150 лучших лыжников и лыжероллеров страны.
Трассы будут подготовлены не только в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, который примет основную часть соревновательной программы, но и на центральных улицах города. Планируется, что самая зрелищная гонка - масс-старт - пройдет от улицы Дзержинского до улицы Энгельса.
Кроме того, организаторы планируют провести различные мероприятия для болельщиков и гостей Чемпионата.
Источник: Депспорт Югры