1 463 югорских семьи улучшили жилищные условия через кредитные кооперативы за счет маткапитала
За время действия программы материнского капитала 1433 семей из Югры направили его средства на строительство или покупку жилья через кредитные потребительские кооперативы. 30 семей при этом воспользовались услугами сельскохозяйственных кооперативов. Всего по данному виду распоряжения Социальный фонд перечислил 693 346 665,93 рублей.
Возможность направлять средства сертификата на погашение займов на приобретение жилья закреплена условиями программы материнского капитала. Так, семьи могут вступить в выбранный кооператив, взять кредит на покупку жилья и затем погашать его. Помимо этого, также предусмотрена возможность строительства жилья на средства материнского капитала с использованием кредитных средств.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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