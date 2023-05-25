Онлайн-семинар для преподавателей «Азбуки интернета» прошел в 60 регионах России
Сегодня в 60 регионах России прошел онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов «Азбуки интернета» – совместной программе Социального фонда и компании «Ростелеком» по обучению пенсионеров компьютерной грамотности. Для участия в мероприятии было подано свыше 1,2 тыс. заявок.
В семинаре выступили преподаватели из Санкт-Петербурга, Рязани и Челябинской области. Они рассказали об опыте организации курсов в библиотеках, особенностях обучения пенсионеров работе с порталом госуслуг, а также выступили по другим темам.
«Азбука интернета» – благотворительный проект «Ростелекома» и Социального фонда России, в рамках которого выпускаются методические материалы и учебное пособие, проводятся занятия с пенсионерами. Все материалы программы размещены в открытом доступе на портале «Азбука интернета» и могут использоваться любыми организациями и частными преподавателями для обучения пенсионеров работе на компьютере.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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