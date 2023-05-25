Сергей Устюгов проводит сборы в Ханты-Мансийске
Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко стал местом проведения первых тренировочных сборов югорского лыжника Сергея Устюгова, которые продлятся с 22 мая по 4 июня.
Спортсмен находится на самоподготовке, программу тренировок для югорчанина подготовил его тренер Маркус Крамер. Программа сборов включает кроссы не только на лыжероллерах, но и велосипеде.
«В Хантах классно тренироваться. Летом здесь я, наверное, впервые провожу сборы. Обычно ближе к зиме приезжаем на вкатку, а до этого, когда были выступления на международной арене ездили в другие места. В этом году тренируемся в России: сборная команда отправилась в Кисловодск, а я решил провести сборы в Ханты-Мансийске. И ни о чем не жалею. Всё условия для тренировок есть. Лыжероллерная трасса для мая месяца тяжеловатая, но тем лучше, подготовка будет все усложнятся. Удивляет, что стадион не загружен спортсменами. Кроме биатлонистов, лыжников и сборников никого нет, и стало немножко грустно, но возможно еще май месяц и все еще только втягиваются в работу, потому что сам в прошлом году начал тренироваться только в июне», — поделился лыжник.
После завершения сборов в Ханты-Мансийске Сергей Устюгов присоединится к национальной команде и продолжит подготовку в Малиновке Архангельской области . Кроме того, югорчанин намекнул о возможном участии в Чемпионате России по лыжероллерам, который пройдет в окружной столице с 24 по 30 июля.
«Смена обстановки и рельефа поможет настроиться на летнее первенство. И уже после сборов вернусь обратно в Ханты-Мансийск, потому что пока планирую участвовать в Чемпионате России по лыжероллерам. Маркус Крамер еще об этом не знает, но планирую сегодня ему об этом сообщить», — рассказал после своей тренировки югорчанин.
Источник: «ЮграМегаСпорт»