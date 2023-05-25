Самые уважаемые люди России
«Всероссийский центр исследования профессиональной деятельности» ведёт проект биографического цифрового альманаха «Самые уважаемые люди России». На страницах сайта рассказывается о самых лучших и достойных людях нашей страны, которые своим трудом, своими умениями и навыками, своими личными качествами заслужили уважение в обществе.
Ханты-Мансийский автономный округ славится не только выдающимися достижениями в различных сферах деятельности, но, прежде всего, своими людьми, которые вносят неоценимый вклад в развитие и процветание нашей страны.
От Югры на страницах сайта представлены имена Елены Ивановны Кутефа, главного врача окружной клинической больницы и Светланы Силивёрстовны Динисламовой, главного редактора национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Об этом читайте https://uvazhaemye.ru/
Источник: «Всероссийский центр исследования профессиональной деятельности»