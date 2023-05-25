Профилактические мероприятия ко Всемирному дню щитовидной железы
В БУ «Федоровская городская больница» проходят профилактические мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню щитовидной железы. Врач-эндокринолог проводит обучающие мероприятия по заболеваниям щитовидной железы для медицинского персонала. Медицинские сестры поликлиники выпустили санбюллетень об одном из распространенных заболеваний щитовидной железы – гипотиреозе. Врачи отделения общей врачебной практики проводят беседы с населением по профилактике заболеваний щитовидной железы, фельдшер кабинета медицинской профилактики совместно с медицинскими сестрами участковыми распространяют памятки среди посетителей учреждения.
«Щитовидная железа играет важнейшую роль в работе нашего организма, при неправильном ее функционировании нарушаются обменные процессы, происходят сбои в работе других систем. Нарушениями в работе щитовидной железы страдает каждый третий житель планеты. К заболеваниям щитовидной железы приводят различные причины. Но чаще всего нарушения функции щитовидной железы возникают в связи с недостатком в организме йода. Суточная потребность человека в йоде составляет 180-220 мкг. Берегите свою щитовидную железу, ведь от ее самочувствия зависит самочувствие всего организма», – рассказывает врач-эндокринолог Элмаддин Мурадов.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
VK https://vk.com/dzhmao
Телеграм https://t.me/dzhmao
OK https://ok.ru/group/55281409327214