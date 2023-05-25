С 2020 года в Югре успешно реализуется проект "IT - стойбище"
С 2020 года в Югре успешно реализуется проект «IT - стойбище"
"Стойбищная школа - сад", благодаря которому стало возможным обучение детей из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в местах традиционного природопользования, удаленно с применением дистанционных технологий.
При реализации образовательного проекта используется программа цифровой образовательной платформы "Мобильное электронное образование", которая включает в себя все необходимые учебно-методические и наглядные материалы, различные видео пособия, музыкальные композиции по темам занятий. Дети на стойбищах изучают материал с участием родителей, выполняя задания в соответствии с их возрастом и индивидуальным расписанием.
Сегодня в регионе функционирует 7 стойбищных школ-садов, в которых занимается 42 ребенка из 31 семьи в возрасте от 3 до 7 лет.
Одними из участников данного образовательного проекта являются жители родового угодья Сургутского района - семья Надежды Рускиной:
"С появлением интернета, стало намного лучше. Мы одновременно можем вести традиционное хозяйство и получать образование. Если бы не было интернета на стойбище, мы вынуждены были бы переехать в город".
Источник: Депполитики Югры