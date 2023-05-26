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Для слабовидящих

Встречайте лето с нами в Торум Маа

26.05.2023

Трясогузка прилетела! Видели ли вы эту юркую птичку в городских пространствах? Наверняка уже встречали у дома, в парке и это добрый знак. Птичка-невеличка – Трясогузка – ворсик (манс.) – вурщик (хант.) – приносит  людям счастье по поверьям обских угров. Возвращение Трясогузки – верный признак наступления летнего тепла и времени Большого Света в северных краях.
1 июня 2023 года в 11:00 приглашаем на традиционный праздник кондинских манси «Праздник Трясогузки» на чествование Вестницы лета. 

В программе: 
– театрализованный пролог;
– подвижные игры: сюлэң юнт, игры с бабками, верёвочная головоломка;
– этно-старты;
– тихие игры: загадки, ребусы; 
– эко-выставка;
– творческая мастерская: «Птицы прилетели!», создаем из нитей и картона «Пёрышко» и Яркую птичку, плетём фриволите – птичку «Жозефину»;
– мега-раскраска; 
– этно-разминка;
– угощения от Трясогузки.

Прихватите друзей, не забудьте головные уборы, удобную обувь… Будет жарко.

Место встречи г. Ханты-Мансийск, 
экспозиция под открытым небом музея, ул. Собянина, 1.
1 июня 2023 года в 11:00
Вход свободный.
БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»

26.05.2023

26.05.2023
6+