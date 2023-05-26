Встречайте лето с нами в Торум Маа
Трясогузка прилетела! Видели ли вы эту юркую птичку в городских пространствах? Наверняка уже встречали у дома, в парке и это добрый знак. Птичка-невеличка – Трясогузка – ворсик (манс.) – вурщик (хант.) – приносит людям счастье по поверьям обских угров. Возвращение Трясогузки – верный признак наступления летнего тепла и времени Большого Света в северных краях.
1 июня 2023 года в 11:00 приглашаем на традиционный праздник кондинских манси «Праздник Трясогузки» на чествование Вестницы лета.
В программе:
– театрализованный пролог;
– подвижные игры: сюлэң юнт, игры с бабками, верёвочная головоломка;
– этно-старты;
– тихие игры: загадки, ребусы;
– эко-выставка;
– творческая мастерская: «Птицы прилетели!», создаем из нитей и картона «Пёрышко» и Яркую птичку, плетём фриволите – птичку «Жозефину»;
– мега-раскраска;
– этно-разминка;
– угощения от Трясогузки.
Прихватите друзей, не забудьте головные уборы, удобную обувь… Будет жарко.
Место встречи г. Ханты-Мансийск,
экспозиция под открытым небом музея, ул. Собянина, 1.
1 июня 2023 года в 11:00
Вход свободный.
БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»