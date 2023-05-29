Стартовал приём работ на конкурс «СМИРОТВОРЕЦ-2023»
Прием работ на ХV Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений начался 15 мая 2023 года.
Конкурс рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных и национально-культурных (в том числе этнических) СМИ и проводится в шести номинациях: «ТЕЛЕВИДЕНИЕ», «ПЕЧАТЬ», «ИНТЕРНЕТ», «ЭТНОЗВУК» (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), «ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ СМИ», «НАСТАВНИКИ И ТРАДИЦИИ» (материалы, которые посвящены работе педагогов и наставников, сохраняющих и передающих языковые и этнокультурные традиции народов России).
Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «ПОКОЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА».
Работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации «БЛОГИ».
"Лето - период отпусков. В этом юбилейном для нас году мы решили дать коллегам больше времени на то, чтобы принять участие в конкурсе: во-первых прием работ будет идти четыре месяца, во-вторых - еще есть шанс опубликовать и прислать материалы, которые пока находятся на стадии разработки" - сообщили "НацАкценту" в оргкомитете конкурса.
К рассмотрению принимаются работы, которые были опубликованы или вышли в эфир в период с 01 августа 2022г. до 01 августа 2023г. СМИ имеет право заявить на конкурс в каждой номинации не более 3-х отдельных материалов; для цикловых материалов и постоянных рубрик - не более 3-х циклов/рубрик и до 3-х работ в каждом цикле/рубрике.
Материалы на конкурс предоставляются через специальную форму на официальном сайте с заполнением всех обязательных полей, в том числе с приложением заверенной печатью и подписью руководителя СМИ и отсканированной анкеты участника (анкету необходимо загрузить в графу "Авторские права") или по электронной почте konkurs@nazaccent.ru
Работы из Центрального федерального округа принимаются до 20 сентября 2023 г.
из СКФО, СФО, УФО, ДФО, СЗФО, ЮФО и ПФО – 1 октября 2023 г.
Прочитать положение о конкурсе можно на официальном сайте проекта.
Награждение победителей федерального конкурса пройдет в ноябре в Москве.
Конкурс «СМИротворец-2023» на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках Государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики» по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики. Подробнее о конкурсе – на странице https://concours.nazaccent.ru/
Координаты для связи: электронная почта оргкомитета konkurs@nazaccent.ru, телефон 8 495 978 02 89.
Оргкомитет конкурса "СМИротворец-2023"