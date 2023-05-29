Маине Фёдоровне Никифоровой исполняется 90 лет
2023 год – Год педагога и наставника в Югре. Это год особого внимания к формированию престижа учителя, к людям этой удивительной профессии. Хочу рассказать Вам, дорогие читатели, о Никифоровой Маине Федоровне – представителе нашего народа ханты, наставнике многих учителей сельского поселения Унъюган. Это педагог с 54-летним стажем. 29 мая ей исполняется 90 лет!
Родилась Маина Федоровна в 1933 году в г. Ханты-Мансийске, отец прошёл Великую Отечественную войну и вернулся живым. Похоронен в столице нашего округа. Окончив национальное педагогическое училище в г. Ханты-Мансийске, Маина Федоровна в 1954 году начала свою педагогическую деятельность в Шеркальском интернате народов Севера, затем работала в Чемашенской школе учителем начальных классов.
В 1955 году Маина Федоровна была переведена в Низямскую школу, где продолжила обучать ребятишек Октябрьского района. Сколько любви, сил, доброты, упорного труда потребовалось, чтобы за годы своей деятельности дать прочные глубокие знания сотням своих учеников!
С 1959 по 1961 год Маина Федоровна работала учителем начальных классов в Нижне-Нарыкарской школе. Тактичная, добрая, терпеливая, справедливая – такой запомнилась Маина Федоровна своим ученикам.
С 1967 по 1989 год она трудилась в Унъюганской средней школе, обучала и воспитывала детей.
С 1991 года Маина Федоровна работала руководителем кукольного кружка в Октябрьском районном Доме пионеров, а с 2000 года – педагогом дополнительного образования Уньюганского Дома детского творчества. Маина Федоровна – человек, наделённый замечательными качествами: эрудированностью, простотой, доступностью в общении, открытостью, готовностью прийти на помощь. Она пришла в педагогику не по должности, а по качеству души и призванию. И принцип её работы руководителем кукольного кружка – осторожно и бережно помочь ребёнку раскрыться, вселить в него уверенность, дать почувствовать свою индивидуальность.
В 2008 году Маина Федоровна ушла на заслуженный отдых.
О работе учителя сложно рассказывать. Ведь это планы, отчётная документация, проверка тетрадей, ежедневные домашние подготовки к урокам, творческие встречи, интересные дела. И каждый день – общение с ребятами. Маина Федоровна – это очень скромный, трудолюбивый, чуткий и творческий учитель. Все её ученики вспоминают о своём учителе с теплотой.
Я не училась у Маины Федоровны в начальных классах, но с первого дня моей работы в школе Маина Федоровна стала ориентиром, примером бескорыстной любви к профессии. Её опыт, неистощимая энергия, любовь к детям и преданность профессии «Учитель» служили для меня примером. И сегодня Маина Федоровна готова поделиться своим педагогическим опытом и дать мудрый совет, да вот проблемы со здоровьем не всегда позволяют это сделать.
Сегодня хочется поздравить Маину Федоровну с 90-летием, пожелать ей прекрасного настроения, сил, бодрости, не терять оптимизма и для своих учеников служить примером того, как можно дожить до столь почтенного возраста в добром здравии, рассудке и памяти! С юбилеем, уважаемая Маина Федоровна!
Валентина Фанова,
председатель Октябрьского районного отделения ОО «Спасение Югры»