Оказание медицинской помощи детям Крайнего Севера
Врачи детской больницы Нижневартовска приняли участие в научно-практической конференции в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках конференции с международным участием «Современные технологии в детской хирургии Крайнего Севера», проходившей в Ноябрьске, для представителей хирургического сообщества были представлены актуальные тематические доклады, а также состоялась онлайн-трансляция оперативных вмешательств. Хирургическую помощь оказывали детям, проживающим в отдаленных посёлках Крайнего Севера на границе с арктической зоной. Оперативное вмешательство потребовалось двум детям с характерной для жителей региона краевой патологией – эхинококкозом внутренних органов. Выполнили операции по удалению кистозных эхинококковых образований. Одному пациенту на печени, другому – на лёгком.
В команду оперирующей бригады вошел Алексей Томилин, анестезиолог-реаниматолог Нижневартовской окружной клинической детской больницы. Врач обеспечивал проведение анестезии в процессе оперативного вмешательства. Операции проведены с использованием видеоэндоскопических методик и оборудования, весь процесс проходил в режиме прямой видеотрансляции в зал и сопровождался комментариями оперирующих хирургов с обсуждением. «Работа для анестезиолога имела свои особенности. Так, в случае с пациентом, где проводилась операция на одном из лёгких, необходимо было выполнить раздельную интубацию, то есть для хирургических действий обеспечить общую анестезию при участии в дыхании только «здорового» лёгкого. Работу осложняли отсутствие эндоскопической визуализации и непривычная обстановка другого учреждения, но в этом и суть работы анестезиолога-реаниматолога, быть готовым к выполнению своих функций в любых условиях. Можно сказать, прошел дополнительный стресс-тест. С работой команда справилась успешно, это главный итог работы для меня», – рассказал об особенностях процесса Алексей Томилин.
В конференции также приняли участие еще два хирурга детской больницы – Владислав Галица и Евгений Фролов. Врачи погрузились в вопросы помощи детям, проживающим в условиях Крайнего Севера, рассмотрели особенности хирургической помощи при различных аномалия развития желудочно-кишечного тракта и при острых состояниях у детей. Опытом делились специалисты из Тюмени, Краснодара, Ханты-Мансийка, Кирова, Ставрополья, республик Казахстан и Беларусь. Врачи обсудили вопросы организации хирургической помощи детям в различных регионах, определили критерии взаимосотрудничества и поделились лучшими практическими решениями в своей области.
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