Оказание медицинской помощи детям Крайнего Севера

Уже скоро состоится главное событие года в нашем календаре - I Форум женщин Севера, который соберёт участниц с 28 регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

С 5 по 7 июня в Санкт-Петербурге состоится l форум женщин Севера.