В Санкт-Петербурге пройдёт I Форум женщин Севера
Уже скоро состоится главное событие года в нашем календаре - I Форум женщин Севера, который соберёт участниц с 28 регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.
С 5 по 7 июня в Санкт-Петербурге состоится l форум женщин Севера.
I Форум женщин Севера станет масштабной коммуникационной площадкой для обсуждения вопросов о роли и вкладе женщин из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в развитии экономики территорий, сохранении традиционного образа жизни коренных малочисленных народов и социального благополучия, сохранения родных языков и традиционной культуры, основанных на традиционных семейных ценностей.
Участниками I Форума женщин Севера станут более 500 человек - это женщины лидеры из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, женщины - руководители общественных организаций, женщины, занятые в отраслях традиционной хозяйственной деятельности, представители педагогического и научного сообщества, женщины-предприниматели, представителей законодательных и исполнительных органов власти, женщины, занятые в креативных индустриях, а также представители бизнеса, ведущих свою деятельность на территориях проживания коренных малочисленных народов и активно участвующих в социально ориентированных проектах.
150 женщин, избранные региональными Ассоциациями согласно утверждённым Координационным Советом АКМНСС и ДВ РФ нормам представительства примут участие в работе Форума.
Кроме того, учитывая большую значимость масштабного события, организаторы приняли решение о дополнительной возможности регистрации участия в Форуме представительниц, относящихся к определённым оргкомитетом критериям. 100 участников, чьи заявки будут одобрены и подтверждены организаторами, посетят форум, включая главное пленарное заседание и станут частью нашей общей истории женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока России.
Также в работе Форума примут участие эксперты и гости.
«Женщины Севера, Сибири и Дальнего Востока вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие северных территорий. Большую роль они играют в сохранении культуры и традиций коренных малочисленных народов. Уверена, форум станет востребованной дискуссионной площадкой и послужит импульсом к формированию новых созидательных инициатив женщин Севера», - отметила Галина Карелова.
«Все регионы проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ поддержали инициативу Ассоциации о проведении I Форума женщин Севера. Уверен, работа форума пройдет на высочайшем уровне. Нам предстоит большая интересная совместная работа», - сказал Григорий Ледков.
«Такой беспрецедентный проект как Форум женщин Севера, который мы реализуем совместными усилиями, станет площадкой для обсуждения специфики жизни малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Женская повестка форума затронет самые актуальные темы, которые могут послужить основой для формирования социальных программ поддержки коренных малочисленных народов», - сказала Наталья Гончар.
«Сегодня роль северных регионов в современном мире сильно возросла. В силу своего огромного ресурсного потенциала на территории Севера, Сибири и Дальнего Востока реализуются масштабные проекты. Женщины активно вовлечены во все процессы. Роль женщин в их реализации приобретает особое значение. Главная миссия нашего форума- укрепление потенциала женщины Севера, Сибири и Дальнего Востока России и ее роли в построении устойчивого будущего коренных народов, основанных на традиционных ценностях», - отметила Нина Вейсалова.
Организаторами Форума выступают Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, Евразийский женский форум и генеральный спонсор «Сахалинская энергия».
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Источник: Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ