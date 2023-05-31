Фестиваль «Читающая Югра» с региональной акцией «Читаем Пушкина» пройдет 6 июня
Дорогие друзья!
6 июня, в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре традиционно пройдет фестиваль «Читающая Югра» с региональной акцией «Читаем Пушкина».
Государственная библиотека Югры приглашает всех на мероприятия. В течение дня будет работать несколько площадок:
- игры по Пушкинской карте;
- мастер-классы по прикладному искусству;
- мастер-класс по ораторскому искусству, открытый микрофон;
- творческие встречи с югорскими писателями.
Государственная библиотека Югры - пространство для развития, отдыха и творчества!
Ждём всех желающих:
ДАТА: 6 июня 2023 года
ВРЕМЯ: 11:00-19:00 часов
МЕСТО: Государственная библиотека Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 2.
КОНТАКТЫ: Белоусова Елена Васильевна, заместитель директора по библиотечной деятельности, тел.: +79090375311;
Останина Евгения Ивановна, менеджер по связям с общественностью, тел.: +7(3467)33-33-21, доб.343.
БУ ХМАО-Югры “Государственная библиотека Югры”
www.okrlib.ru
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https://t.me/lib_ugra