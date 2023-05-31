XVI Фестиваль детской и юношеской книги пройдет с 8 по 9 июня
Дорогие друзья!
В Окружной библиотеке стартует XVI Фестиваль детской и юношеской книги: 8 и 9 июня приглашаем на грандиозное мероприятие, в котором примут участие современные детские писатели.
У нас в гостях:
Виктория Ледерман, автор книг для детей и подростков «Первокурсница», «Теория невероятностей», «Уроков не будет!», «Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом «Д»», «К доске пойдет... Василькин!».
Алена Кашура, детский писатель, журналист, автор книг «Мираморе», «Мысли для облаков» «Страшный жук? Добрый жук!», «Шкатулочные истории» и многих других!
Юных читателей библиотеки ждут:
- встречи с интересными писателями;
- книжные выставки;
- лектории;
- мастер-классы и многое другое.
На Фестивале каждого ребенка ждет незабываемое общение с писателем, а счастливчики получат автографы!
Для специалистов по детской литературе, родителей, учителей и библиотекарей состоится круглый стол на тему: «Новые темы в детском и юношеском чтении».
Во второй день фестиваля юных хантымансийцев ждут встречи с югорскими писателями: Еремеем Айпиным, Светланой Динисламовой и Еленой Капитановой.
Будет очень весело и интересно, Государственная библиотека Югры - пространство для развития, отдыха и творчества!
Ждём всех любознательных и читающих:
ДАТА: 8,9 июня 2023 года
ВРЕМЯ: 11:00-19:00 часов
МЕСТО: Государственная библиотека Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 2.
КОНТАКТЫ: 8(3467) 33-33-21 (доб. 351), Останина Евгения Ивановна, менеджер по связям с общественностью, тел.: +7(3467)33-33-21, доб.343.
БУ ХМАО-Югры “Государственная библиотека Югры”
www.okrlib.ru
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https://t.me/lib_ugra