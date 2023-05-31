Порядок включения граждан в список лиц коренных малочисленных народов России
30 мая состоялся прямой эфир о порядке включения граждан в список лиц коренных малочисленных народов России, модератором прямого эфира выступил ЦУР Югры.
На вопросы жителей Югры дали комментарии представитель Федерального агентства по делам национальности (ФАДН) и специалисты профильных департаментов, общественных организаций и МФЦ Югры.
Александр Скурихин, директор Департамента внутренней политики Югры рассказал о численности коренных малочисленных народов Севера в Югре, а также о списке лиц коренных малочисленных народов России.
По итогам Всероссийской переписи населения 2020 года численность КМНС составляет более 32 тысячи, из них более 4 800 ведут традиционный образ жизни и занимаются традиционными видами деятельности.
В Югре уделяется значительная мера государственной поддержки для коренных малочисленных народов Севера, проживающих в автономном округе. Одним из основных критериев для получения мер поддержки является принадлежность гражданина к коренным жителям, это три титульные национальности: ханты, манси и ненцы.
Список формирует Федеральное агентство по делам национальностей на основании тех документов, которые поступают через 19 филиалов и 65 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ Югры.
Реестр можно использовать исполнительным органам государственной власти, а также органам местного самоуправления для оказания мер государственной поддержки представителей коренных малочисленных народов Севера по принципу «одного окна».
Перечень документов размещен на сайте «Коренные малочисленные народы Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» https://kmns.admhmao.ru/.
Граждане могут подать документы следующим образом:
1) Обратиться лично в ФАДН в Москве;
2) Направить заявление и нотариально заверенные копии документов Почтой России в адрес ФАДН;
3) Подать документов через МФЦ Югры по месту жительства.
4) Готовится к реализации и портал «Госуслуг».
Тимур Цыбиков, начальник управления государственной политики в сфере межнациональных отношений Федерального агентства дал пояснения о дальнейших планах по работе с реестром.
На сегодняшний в список коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации включено из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры около 10,5 тысяч человек, при общей численности 32 тысячи, можно сказать о том, что значительное количество граждан включилось в список. Граждане включаются в список по достижению 14-летнего возраста, с получением паспорта гражданин может направить в адрес ФАДН все необходимые для этого документы. Информация о детях младше 14 лет носит справочный характер, она учитывается с родителями.
Важно и то, что открывается 4 окно для подачи документов через портал Госуслуг и планируется его работа с III квартала текущего года.
С 7 февраля 2022 года государственные органы и государственные внебюджетные фонды обращаются в ФАДН за получением информации.
О том, как граждане получают ответ о включении их в список, рассказал Александр Скурихин: «После поступления документов в ФАДН, принимают решение о включении в список, либо об отказе. Уведомление направляется гражданину через тот канал, которым заявление было подано. Если гражданин подавал заявление в ФАДН России лично или почтовой отправкой, то уведомление будет направлено почтой России.
В случае если гражданин подавал документы через МФЦ Югры, уведомление будет направлено в МФЦ Югры по месту жительства, сотрудник может вручить уведомление при его личном обращении. Гражданину необходимо повторно записаться в МФЦ для получения результата по данной услуге.
В этом случае мы рекомендуем подавать документы именно через МФЦ Югры по месту жительства. Сотрудники МФЦ помогают гражданам в заполнении заявления, консультирует при его приёме».
Юрий Угорелов, директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» рассказал, как предоставление услуги проходит в Югре: «МФЦ работает по принципу «одного окна», это значит, что из каждых офисов и территориально обособленных структурных подразделений заявитель может обратиться за любым комплексом услуг, без привязки к территории, данное правило распространяется и на услуги ФАДН.
МФЦ Югры в рамках своей деятельности не только обеспечивает заполнение и занесение в систему ФАДН заявлений, но и формирует в систему ФАДН, что значительно сокращает сроки в принятии решения. Такая практика действует с октября 2022 года. За IV квартал 2022 года было принято порядка 8 тысяч заявлений.
Учитывая географические особенности нашего региона, МФЦ принимает решения об обеспечении доступа к услугам в самых отдалённых территориях округа. С этой целью, работники МФЦ осуществляют выезды на территории традиционного природопользования по приёму документов.
С 1 мая введено усовершенствование, получить результаты услуги можно по электронной почте. Если заявитель оставляет адрес электронной почты и согласен получить результат на почту, то повторно записываться не нужно. Уведомление будет направлено по электронной почте».
Людмила Алфёрова, президент Общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, рассказала о проведённой и разъяснительной работе, для того чтобы граждане подавали документы для внесения в реестр, также порекомендовала подавать документы через МФЦ Югры.
Оксана Албина