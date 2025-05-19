В Югре стартовала Конференция финно-угорских писателей
III Конференция финно-угорских писателей стартовала в Ханты-Мансийске.
Мультиформатная площадка объединила писателей финно-угорских регионов России и зарубежных участников.
Мероприятия форума будут проходить в течение пяти дней в Ханты-Мансийске, Урае и Междуреченском в очно-заочном формате.
Литераторы, представители науки в сфере литературоведения, языкознания и этнографии, книгоиздатели, сотрудники библиотек и учебных заведений собрались для обсуждения комплекса актуальных вопросов в сфере финно-угорской литературы.
Участников конференции приветствовал по видео-конферец связи исполнительный директор международной организации северных народов «Северный форум» Владимир Васильев.
«Нам приятно, что в очередной раз конференция проходит в том числе и под эгидой нашей организации. В этом году завершается председательство Югры в «Северном форуме». И мы очень благодарны округу за организацию различных масштабных мероприятий, которые значительно привлекают внимание как на национальном, так и на государственном уровне. Сегодняшняя конференция относится к таким событиям. Учитывая, что финно-угорские народы проживают в нескольких странах Европы и во многих регионах России, вы (писатели) можете стать сильным элементом той мягкой силы, народной дипломатии для снижения уровня конфронтации. Объединяя страны и народы литературным добрым словом», – сказал Владимир Васильев и отметил, что «Северный форум» ждет от писателей трудов для жителей Арктики и произведений, направленных на всех жителей планеты, раскрывающих для них Арктику.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов Игорь прислал приветственный адрес, в котором в частности говорится: «Богатая и самобытная традиция финно-угорских народов является неотъемлемой частью общероссийского культурного достояния и отражает многогранность нашей общей истории и единства нравственных ценностей народов России. Отмечу, что конференция, закрепила за собой статус ключевой площадки для обмена опытом, обсуждения новых идей и укрепления творческих связей между молодыми и опытным писателями. Свидетельством высокой значимости конференции считается ее включение в план основных мероприятий по проведению в России Международного десятилетие языков коренных народов».
От имени губернатора Югры и правительства региона к участникам форума обратился заместитель губернатора Всеволод Кольцов: «Для нас большая честь вновь принимать это значимое мероприятие, ставшее важной площадкой доя диалога и обмена опытом. Югра бережно хранит и приумножает богатое культурное наследие Финно-угорских народов. И конференция, яркое тому подтверждение. Ваш труд, дорогие издатели, учёные, писатели неоценим для сохранения этнической самобытности, развития языков и литературы финно-угорского мира. Вы вносите весомый вклад в укрепление культурных связей, передачу традиционных культурно-нравственных ценностей. Особенно важно, что в рамках конференции поднимается столь значимая, особенно в год юбилея Победы, тема, сохранения исторической правды о победе в Великой Отечественной войне и подвигов защитников Отечества», – сказал Всеволод Кольцов.