Александр Новьюхов: «Работа над Концепцией устойчивого развития коренных народов велась при непосредственном участии коренных народов»
Сенатор от Югры, руководитель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Александр Новьюхов прокомментировал принятие Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации до 2036 года.
Совсем недавно правительством Российской Федерации утверждена Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации до 2036 года. Этот документ станет основой для государственной политики в отношении коренных народов на ближайшие годы.
«Изменения, заложенные в новую редакцию Концепции продиктованы, в первую очередь, текущей социально-экономической обстановкой. Хочу отметить, что документ задает базовые ориентиры в сфере защиты прав, сохранение культурного наследия и улучшение качества жизни коренных народов. Таким образом, субъекты страны имеют возможность самостоятельно выбирать оптимальные пути решения поставленных государством задач, конкретизировав региональные концепции. В документе впервые достаточно точно дано определение понятию «устойчивого развития коренных народов». Это позволит определить наиболее эффективные механизмы, способы и средства достижения результата, – отметил Александр Новьюхов. – В тексте Концепции отражены все основные государственные приоритеты на годы вперед. Здесь особая роль отводится механизмам укрепления экспертного потенциала коренных народов, обеспечения цифрового равенства, формирования осознанной коллективной позиции и развития человеческого капитала, в том числе через комплексные образовательные программы. Важно, что работа над документом велась при непосредственном участии сообществ коренных народов. Их коллективный вклад подчеркивает объединительную силу документа».
Отметим, что в ближайшее время Федеральное агентство по делам национальностей должно разработать план мероприятий по реализации концепции.
Главные цели концепции – экономическое, социальное и культурное развитие коренных народов, сохранение их исконных территорий проживания, а также поддержка их традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и культуры.
Поддержку традиционной хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов предполагается осуществлять за счет совершенствования механизмов приоритетного использования ими охотничьих и рыболовных угодий.
Создание комфортной среды проживания включает: повышение качества связи и обеспечение доступа в интернет, расширение сети многофункциональных центров госуслуг, развитие сети медучреждений, организацию медосмотров и диспансеризации, расширение использования телемедицинских технологий и выездных форм оказания помощи.
Обеспечение доступности образования предполагает: оснащение школ современным оборудованием и учебниками на родных языках, поддержку языков малочисленных народов в информационном и цифровом пространстве.
КМНС имеют приоритетное право использования охотничьих и рыболовных угодий, что позволит им сохранять традиционную деятельность и промыслы. Концепция предусматривает также продвижение их продукции на внутренний и внешний рынки. Кроме того, предусматривается и развитие туризма, и поддержка малого и среднего предпринимательства.
Создание комфортной и безопасной среды предусмотрено за счет обеспечения качественной связи, доступа в интернет и расширения сети МФЦ (в том числе мобильных групп специалистов МФЦ).
В планах также развивать систему здравоохранения – расширять сеть медучреждений, организовывать профилактические медосмотры, проводить диспансеризацию, активно использовать возможности телемедицины и выездного медобслуживания.
В концепции предусмотрено сохранение этнокультурного достояния и традиций народов Севера. Для этого будет оказываться государственная поддержка профессиональным и самодеятельным театрам, использующим в представлениях родные языки, научным исследованиям в области истории, культуры, этнографии КМНС.