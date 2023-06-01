Об аллее поэтов и писателей коренных народов Югры
Ученица 10А класса «Гимназии №1» города Ханты-Мансийска Анастасия Лонгортова заняла 3 место на школьной научной конференции молодых исследователей «Гимназическая весна» с проектом «Популяризация творчества писателей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», которая состоялась в середине мая.
В своём проекте школьница предлагает создать в Ханты-Мансийске «Аллею писателей коренных народов Югры», чтобы таким образом популяризовать литературное наследие, расширять знания населения о творчестве югорского авторов. Школьница отмечает: «Культура каждого народа, несомненно, важна для истории, необходимо сохранять и чтить память о предках. Именно поэтому хочу популяризировать творчество югорских прозаиков и поэтов так, как немногие знакомы с их творчеством».
Анастасия предлагает создать аллею, посвящённую Югорским писателям, на набережной Иртыша на улице Анны Коньковой или же в музее под открытым небом «Торум Маа». Она считает, что эти места наиболее подходящие так, как являются достопримечательностями окружной столицы и будут интересны туристам и жителям.
Школьница рассказывает о структуре проекта: «При входе в аллею на баннере будет написано название места, вдоль аллеи на фонарях столбах будут располагаться фотографии писателей и краткая информация о них. Рядом с фотографией будет написано фамилия имя отчество автора, а также отрывок из стихотворения или его цитата. А в будущем можно сделать QR-код, который позволит перейти на сайт или страничку определённого писателя, где будет информация о его творчестве, биографии, вклад в литературу Югры, список его произведений».
В ходе исследования Анастасия изучила и проанализировала литературу, провела опрос коренных жителей, анкетирование школьников, и сделала интересные выводы. К примеру, большинство коренных жителей знают югорских писателей, таких как Еремей Айпин, Юван Шесталов, Мария Вагатова, Светлана Динисламова, Мария Двинянинова. Среди коренных малочисленных народов Севера самый популярный писатель – Еремей Айпин и его известное произведение, которое они прочли либо слышали – «Божья Матерь в кровавых снегах». В этом произведении писатель затрагивает трагическое событие – подавление Казымского восстания, произошедшее спустя 17 лет после установления Советской власти, когда ханты поднялись против произвола красных. Роман повествует о жизни северного народа, об их желании сохранить свои земли, свой быт, традиции и культуру. В центре романа судьба семьи, главная героиня Матерь, потеряв главу семейства и старшего сына, пытается защитить своих чад от гибели.
В анкетировании школьников принимали участие учащиеся среднего и старшего звена. Так, самой известной писательницей Югры они назвали Анну Конькову и самым популярным ей произведением – «Сказки бабушки Аннэ». В неё честь даже названа улица в Ханты-Мансийске, которая находится недалеко от «Гимназия №1».
Также в ходе исследовательской работы школьница взяла интервью у хантыйского писателя Еремея Айпина.
На вопрос, как Вы относитесь к популяризации творчества писателей коренных малочисленных народов Севера, писатель ответил:
– Отношусь очень хорошо, эта работа очень нужная, необходимая. Творчество любого писателя, прежде всего, несёт важную миссию по сохранению традиционных, духовных и нравственных ценностей. Основным воспитателем человека является книга. Книга, которую пишет писатель, создаёт портрет, образ духовно-нравственных ценностей. Книга – самый доступный вид искусства. Она открывает мир героев, рассказывает о прошлом и настоящем. Ещё хорошая книга направляет человека. Так, например, Шесталовское литературное наследие раскрывает культуру народа манси. Творчество Андрея Тарханова показывает внутренний мир народа манси. Каждый писатель из коренных народов передает мироощущение, миропонимание своей нации.
Проводя опрос и анкетирование среди жителей и учащихся города, школьница выяснила, что 69% из них заинтересованы в популяризации югорских писателей и только 31% не заинтересованы. Поэтому она считает, что такая аллея необходима окружной столице.
Добавим, что научным руководителем Анастасии Лонгортовой выступила учитель высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 1» Елена Игоревна Перепелюк.
Людмила Теткина