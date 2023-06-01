Об аллее поэтов и писателей коренных народов Югры

Ученица 10А класса «Гимназии №1» города Ханты-Мансийска Анастасия Лонгортова заняла 3 место на школьной научной конференции молодых исследователей «Гимназическая весна» с проектом «Популяризация творчества писателей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», которая состоялась в середине мая.