«Арктика. Лед тронулся»
Так назывался II Всероссийский форум-фестиваль волонтеров, который прошел в Мурманске с 22 по 25 июня.
Мероприятие прошло в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг., главным организатором форума выступило Минвостокразвития при поддержке АНО «Чистая Арктика». Программа форума-фестиваля состояла из нескольких блоков: делового, образовательного, культурного, волонтерского.
Ключевым событием деловой программы стала пленарная сессия «В Арктике жить, работать, учиться, познавать». Спикерами встречи выступили представители Минвостокразвития, Государственной думы, Совета Федерации, власти арктических регионов, общественники. Эксперты форума вместе с волонтерами обсудили реализацию проекта Северного морского пути, функционирование особо охраняемых природных территорий, подготовку кадров для регионов Арктической зоны России. Программа также включала мозговой штурм, в ходе которого волонтеры подготовили свои проекты по развитию арктических территорий, а затем защитили их перед экспертами и зрителями. Также в рамках форума состоялся «Арктический диалог» по вопросам развития бизнеса и привлечения молодых кадров в Мурманскую область. В нем участвовали представители движения «Экосистема», Центра «Арктические инициативы», компаний-партнеров «Чистой Арктики»: «Росатом», «Норникель, «Фосагро» и «Артикуголь».
Образовательный блок на форуме включал в себя мастер-классы от сотрудников МЧС России, посвященные основам альпинизма, оказанию первой помощи при ДТП, помощи на открытой воде, водолазному делу и выживанию в природной среде.
Культурная программа форума-фестиваля включала в себя посещение передвижной экспозиции о событиях Великой Отечественной войны - «Поезд Победы», просмотр фильма «Нюрнберг» и творческую встречу с его создателями, создание мурала с изображением ледокола, а также технические туры на арктические предприятия СУЭК, Росатом и Мурманский морской торговый порт.
Самым объемным был блок волонтерских активностей – это ночная уборка в заполярном поселке Абрам-мыс на берегу Кольского залива, где за несколько часов было очищено свыше 12 тысяч квадратных метров и собрано более 30 кубометров отходов. В рамках уборки береговых линий акции «Вода России» из прибрежной зоны совместно с волонтерами «Чистой Арктики» со дня реки подняли фрагмент затонувшего корабля весом более 80 тонн.
Эколого-патриотическая акция «Сад памяти» в ходе форума прошла сразу в двух местах. В городском сквере Мурманска у памятника «Ждущая» появилась аллея регионов – 89 молодых деревьев – по одному на каждый российский регион. У мемориала «Земля единения» на окраине поселка Печенги был высажен первый в России зеленый мемориал в честь бойцов СВО. Участие в мероприятии наряду с участниками форума приняли участие жены и родственники погибших, представители органов власти и общественные организации, включая Комитет семей воинов Отечества и Государственного фонда «Защитники Отечества».
В форуме-фестивале принимали участие 200 человек из 89 регионов России, а также представители Монголии, Боливии, Бангладеш, Пакистана, Словакии и Демократической республики Конго. Из нашего автономного округа прошли отбор на форум Татьяна Дударенко из Сургута и Александра Васильева из Ханты-Мансийска. Татьяна Дударенко – профессиональный эколог, работает начальником отдела экологии и обращения с отходами администрации Сургутского района. Александра Васильева работает в Ассамблее представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры помощником председателя Ассамблеи Еремея Даниловича Айпина.
«Форум-фестиваль «Арктика. Лёд тронулся» стал первым, где я приняла участие как волонтёр. За «Чистой Арктикой» наблюдаю второй год, мне нравится ее главная идея – очистить Арктику от накопившегося мусора. Арктика – это не только лед и холодные острова. В России 9 регионов расположены в Арктической зоне. К слову, наш Березовский район ХМАО – Югры, граничит с Ямалом, который входит в Арктическую зону. Природа нашего района уникальна, хрупка и уязвима ничем не меньше арктической. Так сложилось, что именно с нашего района началось нефтегазовое освоение Западной Сибири, а через охотничьи угодья моих предков проходит газопровод и дорога через Северный Урал на «большую землю». С детства наблюдая бережное отношение семьи к нашим главным кормильцам – лесу и реке, очень больно смотреть, как наш общий дом с каждым годом наполняется мусором. И техногенным, и бытовым от горе-рыбаков-охотников.
Поэтому, когда зимой этого года в интернете я увидела новость о том, что АНО «Чистая Арктика» проводит конкурсный отбор добровольцев на форум в Мурманск, я оставила заявку. Мне хотелось познакомиться и перенять опыт людей, которых также волнуют вопросы экологии и которые готовы тратить личное время на то, чтобы сделать свой дом, район, регион, страну в целом, чище. И в этом форум полностью оправдал мои ожидания. С каждым участником было, о чем поговорить, и у каждого я могла чему-нибудь научиться. Личным примером очень вдохновляет руководитель волонтерских групп «Чистой Арктики» Анастасия Фатерина. Миссия Анастасии в организации – объединять людей, чтобы всем вместе сделать Арктику чистой.
Губернатором Мурманской области Чибисом Андреем Владимировичем, были озвучены огромные и дальновидные планы по развитию Арктики и в том числе Мурманской области. Наверное, будет хорошо, если они осуществятся. Появятся новые рабочие места… хорошо бы, чтобы без вреда природе.
Что касается города, то Мурманск меня, конечно, удивил. Огромный, по северным меркам, город. Город воинской славы, единственный незамерзающий порт России, самый крупный город за полярным кругом, начало Северного морского пути. Так или иначе вся жизнь Мурманска построена вокруг порта. Но мне, честное слово, он напомнил наш поселок Приполярный. Те же предгорья с хвойным лесом, скалы, разве что Кольского залива нет.
После участия в форуме считаю необходимым доносить идею бережного отношения к природе до окружающих и заниматься экологическим просвещением. В планах на лето – «прибраться» всей деревней Хулимсунт на берегу Северной Сосьвы и отправится в эко-сплав на реку Волья. Вот мои планы пусть точно сбудутся! Спасибо «Чистой Арктике»!, - поделилась своими впечатлениями Александра Васильева.
Александра Алгадьева