Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие в акции «Традиция и Мы», приуроченной к празднованию Международного дня коренных народов мира
Участником может стать каждый!
Мы ждем авторские фотографии с изображением элементов традиционной культуры, фрагментов народных обрядов, гуляний, праздников народов мира, проживающих в Югре.
Как принять участие?
- С 1 по 9 августа опубликовать фотографии (не более пяти фоторабот) в официальной группе учреждения, творческого коллектива, общественной организации или в личном аккаунте социальной сети «ВКонтакте» с указанием хештега #ТрадицияиМы и организаторов;
- указать авторское название работы, автора (фамилия, имя, отчество участника), муниципальное образование;
- подписаться на официальную группу Окружного Дома народного творчества «ВКонтакте» (https://vk.com/odntugra86);
- Не забыть сделать аккаунт с творческой работой открытым!
С 14 по 20 августа в группе Окружного Дома народного творчества «ВКонтакте» состоится народное голосование.
Итоги будут опубликованы 21 августа.
Организаторы Окружной акции «Традиция и Мы»: Департамент культуры Югры и АУ «Окружной Дом народного творчества».
Контактные данные координатора проведения акции: (3467) 32-15-62, e-mail: onk@odntugra.ru (отдел национальных культур).
Подробная информация в прикрепленном файле.
Желаем всем участникам творческого вдохновения и удачи!
При публикации использована творческая работа участника Окружного конкурса фотографий «Мой народ – моя гордость» «Берестяных дел мастер» Елены Федотовой (с.Казым, Белоярский район).
Окружной Дом народного творчества