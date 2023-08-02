Рентгенохирурги окружной клинической больницы Сургута спасли 85-летней пациентке ногу
Женщина поступила в приёмное хирургическое отделение с острой выраженной болью в правой нижней конечности. При УЗИ была выявлена тромбоэмболия в бедренную и подколенную артерии - кровь не поступала к тканям и, как следствие, возникла острая ишемия конечности. Состояние крайне опасно и требует немедленного вмешательства. Промедление с лечением могло привести к ампутации ноги. Мудьтдисциплинарная бригада рентгенохирургов и сосудистых хирургов приняла решение выполнить эндоваскулярную механическую тромэктомию - экстренную малоинвазивную рентгенхирургическую операцию.
Кровообращение конечности полностью восстановлено. Пациентка находится под наблюдением врачей в отделении сосудистой хирургии в удовлетворительном состоянии и через 5 дней будет выписана из стационара.
Экстренную операцию выполнили врачи рентгенваскулярные хирурги - Алексей Кабанов, Исмаил Мамедов, операционная медицинская сестра - Рамзиля Муратова. Под руководством Павла Кана, заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения клиники, технология эндоваскулярного удаления тромбов применяется с 2021 года. Данный метод высокотехнологичный, малоинвазивный, применяется под местной анестезией, безопасный и эффективный. Пациенты активизируются на следующий день, а выписываются на 5-6 сутки.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
VK https://vk.com/dzhmao
Телеграм https://t.me/dzhmao
OK https://ok.ru/group/55281409327214