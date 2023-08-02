Рентгенохирурги окружной клинической больницы Сургута спасли 85-летней пациентке ногу

Суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» уже воспользовались почти 550 тыс. абитуриентов, которые подали более 2 млн заявлений на различные направления подготовки. Число поступающих на бюджет через Госуслуги в этом году выросло почти в 2 раза по сравнению с прошлым.