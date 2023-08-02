Сергей Чирков рассказал Михаилу Мишустину о цифровой зрелости получателей единого пособия
Порядка 93% заявлений на единое пособие поступает в Социальный фонд России (СФР) в электронном виде. Об этом глава фонда Сергей Чирков рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Встреча председателя Социального фонда России Сергея Чиркова с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Москва, 1 августа 2023 года. Фото: пресс-служба Правительства РФ.
Единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин – одна из самых востребованных мер поддержки семей на сегодня. При этом механизмы оформления пособия, по словам Сергея Чиркова, можно назвать образцовыми с точки зрения взаимодействия органов власти в формате социального казначейства. Реализация социального казначейства максимально освободила граждан от необходимости предоставлять справки и другие документы для получения выплат. При оформлении единого пособия человек только подает заявление, всю остальную информацию сотрудники Соцфонда собирают при межведомственном взаимодействии.
«На семью из трех человек в среднем мы направляем 210 запросов, на семью из четырех человек – 300 запросов, и все они своевременно к нам приходят, – заявил Чирков в ходе встречи с премьер-министром. – Главный поставщик информации у нас здесь Налоговая служба и Росреестр. Мы оцениваем данные и принимаем решение». Это позволяет родителям тратить меньше времени и сил на получение господдержки, и больше времени проводить с детьми.
Глава Соцфонда сообщил Михаилу Мишустину, что единое пособие уже получают родители 8,6 млн детей и 280 тыс. беременных женщин. При этом 93% заявлений на выплату поступает в электронной форме. «То есть цифровая зрелость мам достаточно высокая, почти все заявления приходят в электронном виде», – констатировал председатель Социального фонда России.
Председатель Социального фонда России Сергей Чирков. Фото: пресс-служба Правительства РФ
Говоря об итогах первого полугодия работы Соцфонда, Сергей Чирков также отметил ряд новшеств, которые сделали получение услуг и выплат более комфортными для граждан: клиентские службы фонда с 1 января 2023 года работают по принципу «одного окна» и по экстерриториальному принципу; введены единые даты доставки разных пособий и пенсий, которые раньше могли отличаться; фонд активно развивает дистанционные сервисы.
«Все 44 услуги и 116 сервисов Социального фонда выведены на портал государственных услуг, их можно получать в электронном виде», – отметил Сергей Чирков. Также введен единый тариф обязательных платежей, благодаря которому в систему социального страхования включены порядка 4 млн граждан, работающих по договорам гражданство-правового характера.
Новые субъекты России стали отдельной темой разговора главы СФР и Михаила Мишустина. Специалисты фонда, как отметил Сергей Чирков, уже оформили единое пособие на 210 тыс. детей и 4 тыс. будущих мам из Донецкой и Луганской Народных Республик, Харьковской и Запорожской областей. Жителям этих территорий с начала года СФР предоставляет все положенные меры социальной поддержки государства. По российскому законодательству уже назначено более 460 тыс. пенсий, 115 тыс. граждан с инвалидностью получают ежемесячные денежные выплаты, более 90 тыс. семей получили сертификаты на материнский капитал. В общей сложности специалисты Соцфонда с января по июль назначили свыше миллиона различных пособий и выплат жителям новых субъектов России.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре