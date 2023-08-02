Югра завершила работы по восстановлению здания МФЦ в Макеевке
Югра с опережением сроков завершила работы по восстановлению здания Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Макеевке Донецкой Народной Республики – самого крупного из всех действующих в городе. Открытие состоялось 1 августа 2023 года.
Заказчиком работ по восстановлению и модернизации МФЦ города Макеевки выступило Правительство Югры в рамках соглашения, заключенного Губернатором региона Натальей Комаровой и главой Макеевки Владиславом Ключаровым, весомой частью которого является восстановление социальных объектов в городе.
«Сегодня под патронатом шефа-региона – Югры – мы открыли МФЦ. Теперь макеевчане смогут получать государственные услуги с комфортом. Здесь все сделано для удобства жителей», – обратил внимание глава администрации города Макеевки Владислав Ключаров. Благодарю Губернатора Югры Наталью Владимировну за то, что она всегда неравнодушна к нашему городу, помогает решать сложные ситуации. Спасибо за поддержку в такое тяжелое время».
В двухэтажном здании без остановки работы МФЦ была полностью восстановлена кровля, выполнен ремонт на обоих этажах, осуществлен монтаж охранной и пожарной сигнализаций, обеспечено кондиционирование воздуха, оборудован детский уголок. Ежедневно на объекте практически в круглосуточном режиме были задействованы 28 человек.
Учреждение обеспечено необходимыми оборудованием и мебелью под нужды МФЦ, установлены программно-технические комплексы, позволившие перевести работу МФЦ в электронный вид в соответствии со стандартами, предусмотренными для МФЦ. Теперь горожане смогут быстрее оформлять личные, семейные и медицинские документы.
«В целях создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения силами автономного округа на первом этаже здания установлены пандус, входная группа с учетом требований доступности для маломобильных групп населения. До настоящего момента здание не соответствовало необходимым требованиям» – отметил представитель заказчика от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Асан Гилязов. Работы осуществлялись АО «ГК «Северавтодор» – это одна из крупнейших компаний в Югре, активно участвующих в реализации специального инфраструктурного проекта на подшефной территории. Согласно плану восстановления и строительства жилья, объектов производственной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также благоустройства общественных пространств на 2023 год реконструкция должна была завершиться к 30 августа. Благодаря слаженной работе югорчан, работы по ремонту здания удалось выполнить досрочно.
«По поручению Губернатора Югры работы были выполнены в максимально короткие сроки. Наша главная цель – забота о людях», – подчеркнул генеральный директор АО «Северавтодор» Александр Порохонько.
Отметим, что отделение МФЦ, которое восстановили югорчане, является самым крупным из пяти, действующих сегодня в Макеевке. После ремонта и реконструкции в здании будут размещены 11 окон приема и выдачи документов, пропускная способность будет увеличена.
«Ремонт сделан грандиозный – светло, уютно. Для людей с ограниченными возможностями все продумано, в том числе высота окон для приема посетителей. Впечатления от увиденного только хорошие. Приятно, что у нас есть такие помощники, как Ханты-Мансийский автономный округ – Югра», – выразила мнение председатель макеевской городской ассоциации инвалидов «Ника плюс» Ирина Чибизова.
Напомним, соглашение о сотрудничестве Югры и Макеевки было подписано Губернатором автономного округа Натальей Комаровой и главой администрации города Владиславом Ключаровым в 2022 году. Документ предусматривает оказание Макеевке и её жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни; реализации инфраструктурных проектов на территории города, нацеленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры; направление гуманитарной помощи.
Источник: Правительство Югры