В детской поликлинике Нижневартовска стартовал месячник репродуктивного здоровья
В течение августа медицинские специалисты проведут на приемах и патронажах тематические беседы с подростками и родителями по сохранению и способах укрепления репродуктивного здоровья. Расскажут об основных принципах здорового образа жизни, контрацепции, средств гигиены для мальчиков и девочек, инфекциях, передающихся половым путем, влиянии алкоголя и наркотических веществ на детский организм.
Среди посетителей поликлиники будет распространена тематическая информация и подготовлены уголки здоровья на тему: «Влияние алкоголя и наркотиков на детский организм», «Основные способы борьбы со стрессом», «Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье», «Инфекции, передающиеся половым путем».
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
VK https://vk.com/dzhmao
Телеграм https://t.me/dzhmao
OK https://ok.ru/group/55281409327214