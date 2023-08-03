Николай Ташланов: Свыше 4500 жителей труднодоступных поселений Югры прошли медобследования в летнюю навигацию
Главный врач регионального Центра профессиональной патологии Николай Ташланов представил промежуточные итоги работы оказания медицинской помощи в труднодоступных поселениях региона на базе плавполиклиники «Николай Пирогов» и передвижных медкомплексов – мобильных кабинетов/модулей ЛПУ, представленных специализированным видом транспортных средств повышенной проходимости.
«В сухопутную и водную навигации, стартовавшие 12 мая и 22 мая соответственно, медики побывали в 34 населенных пунктах Кондинского, Октябрьского, Березовского, Нижневартовского и Белоярского районов. К узким специалистам обратилось более 4500 сельчан. Из них 1350 представителей коренных малочисленных народов Севера. Всего выполнено 9826 приемов, включая флюорографическое, маммографическое и ультразвуковое обследования, медицинские осмотры, врачебные консультации, специализированные и лабораторные исследования.
Дольше всех – 6 рабочих дней – специалисты Центра профпатологии работали в поселке Кондинское, осмотрев за это время 400 человек.
В среднем за день врачи успевают осмотреть от 50 до 100 человек.
В настоящее время «Николай Пирогов» пребывает
в Ханты-Мансийском районе, а медицинский автопоезд вернулся в окружную столицу. Часть медперсонала с сухопутного участка перейдет работать на теплоход, остальные, вместе с коллегами плавполиклиники, пойдут в отпуск.
В сентябре автокараван вновь отправится в сельские поселения автономного округа. Навигация плавполиклиники продлится до 21 октября 2023 года, специалисты за оставшееся время побывают ещё в 24 труднодоступных селах и деревнях Югры», – отметил Николай Ташланов.
АУ ХМАО-Югры «Центр профессиональной патологии»